American Airlines passe une méga-commande !

Au cours de la dernière décennie, nous avons investi massivement pour moderniser et simplifier notre flotte, qui est la plus grande et la plus jeune parmi les opérateurs de réseau américains.



Ces commandes continueront à alimenter notre flotte avec des avions plus récents et plus efficaces afin que nous puissions continuer à offrir le meilleur réseau et une fiabilité opérationnelle record à nos clients,

Airbus n'est pas le seul constructeur à profiter des investissements du transporteur.Malgré ses débords sans fin, Boeing a vu American Airlines la commande pour sur 85 exemplaires du MAX 10, un appareil qui n'est pas encore certifié par l'Agence américaine de l'aviation (FAA), selon Boursorama. A cela s'ajoute 90 Embraer E175 pour renforcer sa flotte sur les lignes régionales." a déclaré le PDG d'American, Robert Isom.