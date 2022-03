American Airlines relance la ligne Paris - Philadelphie

L’annonce de cette liaison est une bonne nouvelle pour les passionnés d’Etats-Unis, car l’Aéroport International de Philadelphie est la porte d’entrée idéale pour la côte Est grâce à sa situation géographique privilégiée et ses contrôles aux frontières optimisés.



La ville se trouve à 1h30 de New York et 2h30 de Washington en voiture.



Situé à seulement 25 minutes du centre-ville et accessible en transports en commun pour moins de 10$, l’Aéroport International de Philadelphie permet de prévoir facilement un circuit côte Est.