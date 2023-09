American Express Carte : « Nous accompagnons nos clients dans l’optimisation de leurs dépenses liées au voyage d’affaire » Interview d’Arnaud Bernet, Directeur Client Entreprise, American Express France

Alors que le coût du voyage d’affaires est un enjeu majeur des entreprises, on observe parallèlement que les déplacements professionnels restent stratégiques pour les organisations, que ce soit en termes de développement et de marque employeur. Ainsi, l’optimisation du voyage d’affaire est clé, et nous accompagnons nos clients grandes entreprises avec des solutions sur mesure.

Rédigé par American Express France le Lundi 11 Septembre 2023

Quels sont les principaux enjeux liés au voyage d’affaires pour les grandes entreprises aujourd’hui ? Aujourd’hui, avec le contexte économique que nous connaissons, tous nos clients grandes entreprises cherchent à optimiser leurs coûts liés au voyage d’affaires. Avec nos solutions, qu’elles soient centralisées ou individuelles, nous leur permettons d’avoir une vue holistique sur les dépenses de leurs collaborateurs et de les réconcilier facilement avec les factures associées.



Nous disposons également de solutions 100% digitalisées comme le BTA Virtual Payment. Il s’agit d’une solution de paiement centralisée pour commander auprès de l’agence de voyage mais aussi payer d’autres prestations telles que l’hôtellerie. Un autre enjeu majeur pour nos clients est le renforcement des préoccupations environnementales. La plupart de de nos clients grandes entreprises s’engagent à réduire leur empreinte carbone. En cela, nous accompagnons nos clients dans l’évolution du voyage d’affaires en leur mettant à disposition des informations détaillées sur leur empreinte carbone relative aux déplacements professionnels de leurs collaborateurs.



Nos tableaux de bord incluent toutes les catégories de dépenses (aérien, rail, véhicules, hôtellerie, restauration), ainsi qu’un comparatif par catégorie et par secteur d’activité, leur permettant ainsi de mieux identifier les opportunités pour gérer leur empreinte carbone. Nous accompagnons également nos clients grandes entreprises dans des missions d’audit de leur politique de déplacements professionnels et leur formulons des recommandations d’optimisation pour réduire leur empreinte carbone.



Comment les solutions American Express permettent-elles mieux contrôler et de visualiser les dépenses en voyages d’affaires ? Nous proposons aux entreprises des solutions de paiement centralisées et individuelles qui intègrent systématiquement un différé de paiement. Concernant nos solutions centralisées (Carte logée, Carte virtuelle), elles leur permettent de contrôler efficacement les dépenses liées aux déplacements professionnels des collaborateurs en les centralisant sur un compte unique logé dans leur agence de voyage.



American Express paye l’agence de voyage quelques jours après la réservation et nos clients nous payent ensuite. Les avantages sont nombreux : les entreprises gagnent en visibilité grâce à des données détaillées, une facturation sur relevé unique qui intègre leurs références internes. Nos tableaux de reporting leur permettent d’avoir une vue globale et analytique sur le coût des déplacements de leurs collaborateurs.



Comment vos solutions s’intègrent-elles avec les outils du marché ? C’est très simple, l’intégration est complètement automatisée dans les ERP de nos clients. Nous travaillons avec l’ensemble des acteurs dont les back offices et SBT, ce qui nous permet d’intégrer l’ensemble des flux liés aux transactions, et ainsi de fournir des références analytiques personnalisées pour intégration et imputation comptables dans les ERP de nos clients.



Notre spécificité est que nous émettons les solutions de paiement et que nous comptons, dans notre réseau, les principaux professionnels du business travel. Cela nous place au cœur de la relation entre nos clients et les commerçants, ce qui induit un niveau de sécurité poussé, sans intermédiaires.



Contacter American Express France

Email : Partnerships_France@aexp.com

Site web : www.americanexpress.com









Lu 242 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Pierre Mesnage, Directeur Général de Goelett : « Ce que l’on sait faire sur l’aérien, il va falloir le faire sur le rail » Le voyage d’affaires toujours à l’honneur à IFTM Top Resa