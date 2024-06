Annulations FTI : comment s'y retrouver ?

Enfin dernier cas de figure : les agences ayant réservé chez. Cela peut notamment concerner des agences situées en Alsace et dans l'Est de la France.Ces réservations ne sont pas gérées par l'équipe franco-suisse.FTI précise par ailleurs que les dossiers de FTI Voyages ou FTI Touristik AG (Suisse) pour lesquels les agences ont déjà procédé au règlement total ou partiel d’ne seront pas annulés ou ne pourront pas être annulés. Les agences concernées seront contactées directement par les équipes FTI.Il ne sera pas non plus possible de procéder au règlement partiel des vols sur un dossier.