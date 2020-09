Après sa plateforme Creative Packaging, EurAm propose Planisto aux TO et AGV

" La technologie que nous développons constamment permet au producteur de voyage, quelle que soit sa taille, d’alléger ses investissements et ses problématiques technologiques au profit d’une relation client et fournisseur plus fluide et efficace, " explique Peter Kleijers, PDG et principal actionnaire d'EurAm.



Avec la technologie de Planisto, les possibilités de Creative Packaging sont évolutives et adaptables aux besoins de chaque professionnel du voyage.



Ainsi, Planisto est la solution technologique sur-mesure pour l’ensemble du processus du parcours client à destination des professionnels.