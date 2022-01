EURAM : Planisto se connecte en direct aux chaînes hôtelières

"Ainsi, Planisto permet aux agences de voyages de bénéficier d’une plus grande disponibilité des produits, de prix jusqu’alors indisponibles et d’une offre plus diversifiée, leur permettant ainsi de booster leurs ventes.

Bientôt, Planisto proposera également des solutions pour les voitures de location, les vols et d'autres connexions avec des tiers." indique un communiqué de presse.