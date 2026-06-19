Aranui Cruises : une offre promotionnelle pour les saisons 2026 et 2027

Cette opportunité permet aux futurs croisiéristes de réserver leur cabine de manière préférentielle sur ces liaisons.



L'itinéraire repose sur un modèle combinant fret et passagers, car chaque traversée remplit une double mission : assurer le ravitaillement en marchandises essentielles des communautés locales vivant sur les archipels, tout en proposant aux voyageurs une immersion culturelle.



À bord, des installations modernes (piscine, spa, restauration) s'associent à des activités pédagogiques axées sur les traditions locales.



L'introduction de l'Aranoa à partir de mars 2027 marque une évolution pour la compagnie. Ce nouveau cargo-mixte inaugurera des itinéraires vers les îles Australes, enrichis d’escales dans les Tuamotu et jusqu’à l'île de Pitcairn.



De son côté, l’Aranui 5 conservera ses liaisons traditionnelles vers l'archipel des Marquises. Ce modèle d'exploitation garantit aux passagers une relation avec les habitants à chaque escale, le navire servant de lien vital pour les communautés locales desservies.