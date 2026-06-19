Aranui Cruises : une offre promotionnelle pour les saisons 2026 et 2027

Aranui Cruises dévoile une offre commerciale pour les saisons 2026 et 2027 - Depositphotos.com, TravelPhotoBloggers
En Polynésie française, Aranui Cruises dévoile une offre commerciale pour les saisons 2026 et 2027.
Pour répondre à la demande sur ses routes maritimes, la compagnie met en place une incitation financière, valable uniquement pour les réservations enregistrées entre le 1er juin et le 31 juillet 2026.
L'offre se décline selon le type d'hébergement choisi : les passagers optant pour une cabine avec balcon bénéficient d'une remise de 600 euros par personne, tandis que ceux s'orientant vers une cabine standard obtiennent une réduction de 500 euros par personne.
Dans les deux cas, un crédit à bord de 200 euros par passager est accordé. Il est à noter que les dortoirs et les enfants sont exclus de cette opération, non cumulable avec le programme de fidélité.
Les fenêtres de départ éligibles diffèrent selon le navire sélectionné. Pour l’Aranui 5, l'offre s'applique sur les voyages de décembre 2026 ainsi que sur les rotations programmées de janvier à juin 2027.
Pour le nouveau fleuron de la flotte, l’Aranoa, les avantages concernent une sélection de départs fixés entre avril et juin 2027.
Pour répondre à la demande sur ses routes maritimes, la compagnie met en place une incitation financière, valable uniquement pour les réservations enregistrées entre le 1er juin et le 31 juillet 2026.
L'offre se décline selon le type d'hébergement choisi : les passagers optant pour une cabine avec balcon bénéficient d'une remise de 600 euros par personne, tandis que ceux s'orientant vers une cabine standard obtiennent une réduction de 500 euros par personne.
Dans les deux cas, un crédit à bord de 200 euros par passager est accordé. Il est à noter que les dortoirs et les enfants sont exclus de cette opération, non cumulable avec le programme de fidélité.
Les fenêtres de départ éligibles diffèrent selon le navire sélectionné. Pour l’Aranui 5, l'offre s'applique sur les voyages de décembre 2026 ainsi que sur les rotations programmées de janvier à juin 2027.
Pour le nouveau fleuron de la flotte, l’Aranoa, les avantages concernent une sélection de départs fixés entre avril et juin 2027.
Le modèle cargo-mixte, un trait d'union logistique entre les archipels
Cette opportunité permet aux futurs croisiéristes de réserver leur cabine de manière préférentielle sur ces liaisons.
L'itinéraire repose sur un modèle combinant fret et passagers, car chaque traversée remplit une double mission : assurer le ravitaillement en marchandises essentielles des communautés locales vivant sur les archipels, tout en proposant aux voyageurs une immersion culturelle.
À bord, des installations modernes (piscine, spa, restauration) s'associent à des activités pédagogiques axées sur les traditions locales.
L'introduction de l'Aranoa à partir de mars 2027 marque une évolution pour la compagnie. Ce nouveau cargo-mixte inaugurera des itinéraires vers les îles Australes, enrichis d’escales dans les Tuamotu et jusqu’à l'île de Pitcairn.
De son côté, l’Aranui 5 conservera ses liaisons traditionnelles vers l'archipel des Marquises. Ce modèle d'exploitation garantit aux passagers une relation avec les habitants à chaque escale, le navire servant de lien vital pour les communautés locales desservies.
L'itinéraire repose sur un modèle combinant fret et passagers, car chaque traversée remplit une double mission : assurer le ravitaillement en marchandises essentielles des communautés locales vivant sur les archipels, tout en proposant aux voyageurs une immersion culturelle.
À bord, des installations modernes (piscine, spa, restauration) s'associent à des activités pédagogiques axées sur les traditions locales.
L'introduction de l'Aranoa à partir de mars 2027 marque une évolution pour la compagnie. Ce nouveau cargo-mixte inaugurera des itinéraires vers les îles Australes, enrichis d’escales dans les Tuamotu et jusqu’à l'île de Pitcairn.
De son côté, l’Aranui 5 conservera ses liaisons traditionnelles vers l'archipel des Marquises. Ce modèle d'exploitation garantit aux passagers une relation avec les habitants à chaque escale, le navire servant de lien vital pour les communautés locales desservies.