Iles Marquises : 7 cas de Covid-19 parmi l’équipage, la croisière aux Marquises est annulée

L’Aranui 5 met néanmoins le cap sur Moorea question de faire patienter les passagers.



Ceux-ci apprennent que leur 1ère escale à Fakarava, la 2e plus grande île de l’archipel,situé à 500 km de Tahiti, sera écourtée.



A 21h, le bateau est de retour au large de Papeete.



Puis, ce dimanche matin vers 6h30, les passagers apprennent la mauvaise nouvelle de la bouche même du commandant : “7 membres de l’équipage dont moi-même et mon second, avons été testés positifs à la Covid-19.



Il est envisageable que nous puissions être remplacés et que la la croisière puisse débuter, nous allons tenir une réunion de crise improvisée sur le Quai à 8h, avec les autorités sanitaires et la Direction de la Compagnie.”



Au petit déjeuner, les passagers veulent encore y croire. Comme ce couple de jeunes locaux à qui on a expliqué la veille qu'il était possible de changer les équipages rapidement.



Mais à 8h15, le couperet tombe : la croisière est annulée, les passagers peuvent choisir entre aller à l’hôtel ou rester 48h à bord afin d’organiser leur retour.