Ariel Weil prend les rênes de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel

Le nouveau président prend ses fonctions immédiatement avec la volonté affichée d'accompagner les futurs projets structurants de la dame de fer.



Dès sa nomination, Ariel Weil a rappelé sa feuille de route en affirmant vouloir conjuguer l'excellence de l’accueil des visiteurs et l’exigence patrimoniale, tout en accélérant la transition écologique de ce symbole universel. Les équipes opérationnelles de la société d'exploitation comptent s'appuyer sur sa vision managériale pour entamer cette nouvelle phase de développement.