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Ariel Weil prend les rênes de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel

Le maire de Paris Centre succède à Jean-François Martins à la présidence du monument emblématique


Le Conseil d’Administration de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel vient d'élire Ariel Weil à la présidence de la structure. Cette nomination intervient à un moment opportun pour le monument parisien, qui doit concilier de lourds défis patrimoniaux, une modernisation de son accueil et des engagements forts en matière de transition écologique.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Vendredi 26 Juin 2026 à 16:21

Ariel Weil prend les rênes de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel, photo by SETE
Ariel Weil prend les rênes de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel, photo by SETE
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Le Conseil d’Administration de la Société d’Exploitation de la Tour Eiffel vient d'élire Ariel Weil à la présidence de la structure.

Ariel Weil mettra son profil d'économiste et son expérience de la vie publique au service de l'attractivité touristique de la capitale.

Diplômé de l’ENSAE, de Sciences Po Paris et de la Harvard Business School, le nouveau président a exercé pendant vingt ans dans le secteur économique, occupant notamment le poste de Senior Vice-President chez Moody’s. Son parcours l'a également amené à gérer des équipements publics d'envergure, puisqu'il a dirigé le conseil d’administration de la Société Publique Locale du Carreau du Temple.

« Je suis honoré de la confiance qui m’est accordée et pleinement conscient de la responsabilité que représente la présidence de la SETE. La tour Eiffel est un symbole universel qui doit continuer à conjuguer excellence d’accueil, exigence patrimoniale, développement de l’activité et transition écologique », a déclaré Ariel Weil.

Une feuille de route axée sur la modernisation et l'écologie

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Le nouveau président prend ses fonctions immédiatement avec la volonté affichée d'accompagner les futurs projets structurants de la dame de fer.

Dès sa nomination, Ariel Weil a rappelé sa feuille de route en affirmant vouloir conjuguer l'excellence de l’accueil des visiteurs et l’exigence patrimoniale, tout en accélérant la transition écologique de ce symbole universel. Les équipes opérationnelles de la société d'exploitation comptent s'appuyer sur sa vision managériale pour entamer cette nouvelle phase de développement.

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Tags : tour eiffel
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