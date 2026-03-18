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Le pont suspendu fait son retour au premier étage de la Tour Eiffel

Une traversée à 60 mètres de hauteur accessible aux visiteurs


Le pont suspendu installé au premier étage de la tour Eiffel revient en 2026 après une première édition en 2025. Baptisée « Le Vertige de la Tour », l’installation propose une traversée de 40 mètres entre les piliers Est et Ouest, à près de 60 mètres au-dessus du sol, accessible sans supplément pour les visiteurs munis d’un billet.


Rédigé par le Mercredi 18 Mars 2026 à 12:40

En complément, une terrasse printanière est installée au premier étage - Photo : SETE J.SCHLICHTER
En complément, une terrasse printanière est installée au premier étage - Photo : SETE J.SCHLICHTER
CroisiEurope
Le pont suspendu de la Tour Eiffel revient en 2026 pour les visiteurs.

Installé au premier étage, le dispositif permet de relier les piliers Est et Ouest via une passerelle suspendue au-dessus du vide.

Conçu par la société Arboricorde, « Le Vertige de la Tour » s’étend sur environ 40 mètres et se positionne comme le plus haut pont suspendu en milieu urbain en France, à une hauteur d’environ 60 mètres.

La structure repose sur plusieurs couches de filets noués, totalisant plus de 25 000 mailles, maintenues par un réseau de câbles parallèles et latéraux assurant la stabilité de l’ensemble.

L’expérience est accessible dès l’âge de 3 ans. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. L’accès se fait sur inscription, directement sur place au premier étage, via un QR code permettant de réserver un créneau horaire.

Une animation intégrée au parcours de visite

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L’accès à l’attraction est inclus dans le billet d’entrée de la tour Eiffel. Elle est proposée en lien avec le concessionnaire de restauration Umanis.

Les horaires varient selon les jours : de 11h à 18h les lundis, mardis et jeudis, et de 11h à 20h les mercredis, vendredis, week-ends et pendant les vacances scolaires, dans la limite des capacités.

En complément, une terrasse printanière est installée au premier étage, face à l’animation.

Aménagée dans un environnement végétalisé, elle propose un espace de pause avec vue sur Paris, ainsi qu’un bar éphémère.

Parmi les offres proposées, un cocktail saisonnier, « La Vie en Fleurs ».

A lire aussi : La tour Eiffel enregistre un record historique de satisfaction

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
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Tags : tour eiffel
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