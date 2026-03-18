Le pont suspendu fait son retour au premier étage de la Tour Eiffel

L’accès à l’attraction est. Elle est proposée en lien avec le concessionnaire de restauration Umanis.Les horaires varient selon les jours :les lundis, mardis et jeudis, et deles mercredis, vendredis, week-ends et pendant les vacances scolaires, dans la limite des capacités.En complément, uneest installée au premier étage, face à l’animation.Aménagée dans un environnement végétalisé, elle propose un espace de pause avec vue sur Paris, ainsi qu’unParmi les offres proposées, un cocktail saisonnier,