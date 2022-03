Appli mobile TourMaG



Assurinco, à vos côtés depuis 30 ans ! 30 ans, c’est à la fois la jeunesse et la maturité…

Envoyer à un ami Partager cet article

Depuis 30 ans l’entreprise toulousaine accompagne les plus grands noms de la profession pour permettre à leurs voyageurs de découvrir le monde en toute sérénité.

Rencontre avec Stéphan Chaubet son dirigeant.

Rédigé par Agence Homère le Lundi 28 Mars 2022

Pour démarrer cette interview, comment se porte Assurinco ?







Stéphan Chaubet : Assurément mieux depuis quelques mois ! Il faut dire que la crise sanitaire de 2020 et 2021 a été éprouvante à tous les points de vue, financièrement bien sûr mais aussi nerveusement !



Être dans l’incertitude sur une aussi longue période est fatiguant, toute la famille du voyage a été mise à rude épreuve.

Vous parlez de la famille du voyage, c’est un univers soudé ? SC : Oui ! L’adversité crée du lien !

Notre travail au quotidien est d’accompagner nos partenaires opérateurs dans la recherche de solutions, de services auprès de leurs voyageurs. Notre vocation est d’assurer et de gérer les imprévus. En cas de problème, c’est à nous de réagir avec pragmatisme. Dans ce sens nous sommes une grande famille faisant preuve de résilience et dont nous sommes un membre à part entière.



Plus précisément quel est votre rôle ? SC : Nous sommes là pour apporter de la réassurance, de la sérénité à près de 800.000 voyageurs par an qui aujourd’hui souhaitent encore plus bénéficier de solutions performantes et complètes.

Vous fêtez vos 30 ans, quels sont les faits les plus marquants que votre entreprise a vécus ? SC : On ne peut pas vraiment parler de faits marquants mais d’une succession d’évènements.



Bien sûr comme toutes les entreprises nous avons connu le virage du numérique, l’évolution grandissante des demandes de nos clients mais dans notre secteur peut-être plus que dans les autres le sens du contact humain est resté fondamental.

C’est ça qui au quotidien nous pousse à fournir le meilleur des accompagnements à nos partenaires et à leurs clients voyageurs.



C’est d’autant plus nécessaire que les assurances voyages ne sont pas obligatoires, c’est une prestation laissée au libre choix des voyageurs, qui doivent pouvoir compter sur leur assureur.

Nous sommes une boite à outils dans laquelle chacun peut trouver une solution idéalement adaptée à son voyage.



Pour cette année, des nouveautés côté Assurinco ? SC : Qualité, service et accompagnement.

Nous restons fidèles à nos valeurs et engagements. Aussi bien pour nos clients opérateurs qu’aux voyageurs qui nous font confiance.



Nous nous efforçons de mettre à disposition des équipes dédiées, expertes et disponibles. Il est primordial que nous puissions, via tous les canaux possibles (téléphone, solutions digitales…) délivrer un accompagnement de qualité qui soit le plus fluide et le plus transparent possible. Pour ce faire, nous misons sur la technologie comme élément de performance au service de la relation client.

On l’a toujours fait mais on va encore aller plus loin. Aussi, afin d’aider nos clients dans leur process, nous allons mettre en place une plateforme sur laquelle ils pourront retrouver l’intégralité des éléments d’accompagnement en matière de gestion indemnisation, formation et de connaissance de leurs garanties.



Tous nos supports, services, outils et contrats ont été remodelés en profondeur mobilisant des ressources considérables.



C’est-à-dire ? SC : Et bien par exemple nous avons développé nos organisations opérationnelles avec une nouvelle direction commerciale portée par Benjamin PATIER et des fonctions back office renforcées par de forts recrutements.

Nos métiers sont en évolution constante et nécessitent une dynamique permanente. Les choses vont très vite et nous nous devons de prévoir les tendances, voire de les anticiper avec nos partenaires assureurs.



Nous innovons afin de toujours améliorer notre service à distance de suivi au quotidien. Ce service qui souligne notre engagement implique de nouvelles compétences et nous permet d’apporter un accompagnement sur-mesure, qui réunit l’empathie de l’humain et le pragmatisme du digital.

Voilà pourquoi aujourd’hui Assurinco Tourisme compte 27 personnes dont la mission est de suivre, rassurer et veiller sur les voyageurs où qu’ils soient.



A ce propos, vous assurez toutes les destinations ? SC : Oui bien sûr ! Des plus lointaines aux plus proches car nous assurons aussi les voyageurs qui visitent notre pays !

Qu’aimeriez-vous dire à vos collaborateurs, à vos partenaires ? SC : À mes collaborateurs comme à mes partenaires je dirais merci ! Merci car sans eux rien n’aurait pu se faire, rien n’aurait pu avancer. Merci pour la confiance, merci pour la disponibilité, la qualité du travail, merci de pouvoir compter sur vous, merci pour les litres de cafés, les heures parfois interminables, merci de jouer le jeu de l’entreprise ! Merci donc… et bravo pour tout ce qui a été réalisé et tout ce qui est à venir.



À nos partenaires je dirais également merci d’avoir cru en nous et de nous avoir permis de grandir et d’être aujourd’hui dans le groupe de tête, de collaborer avec les plus grands noms du voyage. Notre réussite est surtout la leur !



À ce sujet, en 2022, pour fêter notre anniversaire et les remercier de leur confiance, nous allons proposer à nos plus fidèles partenaires et collaborateurs de partager des moments de convivialité.



C’est votre anniversaire d’entreprise, que peut-on souhaiter à Assurinco ? SC : De continuer à cultiver la relation client, de toujours veiller à comprendre les préoccupations de nos partenaires, d’entretenir et de développer cette relation qui nous a toujours fait grandir.

Apprendre de nos clients actuels et futurs nous permet de répondre à leurs attentes et continuer à collaborer dans la confiance sur un marché pérenne et prospère.



Contactez l’équipe d’Assurinco



Vous pouvez également nous joindre au 05 34 45 04 00



Pour plus de conseils et d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail : [cdeprez@assurinco.com]mail:mailto:cdeprez@assurinco.com et à consulter notre site www.assurinco.com Vous pouvez également nous joindre au 05 34 45 04 00

Lu 195 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Les avions redécollent, les prix s’envolent : Réservez tôt Comment améliorer sa marge avec la nouvelle plateforme BtoB Premium Travel