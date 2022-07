L’AFTM propose donc, mercredi 21 septembre (10h30) « de réfléchir avec les différents intervenants aux enjeux de l’attractivité du secteur, de la formation et de l’accompagnement ».



Ce même jour (15h45), on se demandera, au-delà des problèmes de recrutement, « comment la révolution du rapport au travail impacte-t-elle le business travel ? »



Toujours mercredi (14h30), sera abordée la question de savoir si la consolidation rapide constatée ces derniers mois permet d’entrevoir des accélérations dans l’adaptation des services aux besoins des travel managers et des acheteurs ?



Et c’est toujours mercredi, dès 17 heures, que les invités pourront débriefer lors du traditionnel cocktail du voyage d’affaires de l’AFTM.