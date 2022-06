Post Covid : vers quel business model tend le voyage d‘affaires ? 🔑

Pour les agences de voyages techno, le modĂšle Ă©conomique qui s’impose est lĂ encore celui de l’abonnement.



Ainsi, Supertripper, Fairjungle ou encore Okarito ont opté pour un abonnement au voyageur actif.



ConcrĂštement de quoi s’agit-il ? « Nos clients signent pour un montant d’abonnement. Chaque mois, nous calculons le nombre de voyageurs actifs, c’est-Ă -dire de personnes parties en voyage et nous le multiplions par le montant de l’abonnement » , explique Maxime Pialat, CEO de Supertripper, qui facture Ă©galement des frais off-line sur ses interventions.



« C’est plus transparent et moins complexe. Nous avons adoptĂ© le modĂšle du Software as a Service (SaaS) que l’on retrouve partout aujourd’hui, quand vous achetez de la base de donnĂ©es, du logiciel. C’est la norme dans le milieu techno. Cela nous reprĂ©sente bien », complĂšte-t-il.



Chez Fairjungle, l’abonnement sĂ©duit aussi. « Un, ça a l’avantage de s’adapter au volume, deux on Ă©limine les frais de dossier, de modification » , prĂ©cise Saad Berrada, Co-founder & CEO de Fairjungle.



Chez OKARITO en plus de l’abonnement au voyageur actif, le modĂšle Ă©conomique s’appuie Ă©galement sur un systĂšme de commissions des fournisseurs.



« Notre clientĂšle apprĂ©cie la facilitĂ© de lecture de ce modĂšle, opposĂ© Ă la grille tarifaire de deux pages proposĂ©es par des TMC , affirme Brice Huet, le co-fondateur. Nos clients savent Ă l’avance combien ils vont payer, ils ne dĂ©couvrent pas de frais cachĂ©s, mĂȘme aprĂšs un appel la nuit ou le week-end. Nous n’appliquons pas non plus de frais Ă la modification ou l’annulation, tout est compris dans l’abonnement.



Autre positionnement, Mobee Travel a choisi de fonctionner par abonnement par consommation globale de l’entreprise et non sur l’utilisateur actif. Peu importe le volume de dĂ©placements effectuĂ©s, le montant des frais est fixe.



« Je ne crois pas au modĂšle Ă l’utilisateur actif, trop complexe selon moi. Les entreprises recherchent de la simplicitĂ© pour se concentrer sur leur cƓur de mĂ©tier. L’abonnement au frais global est le modĂšle de demain» , pour Lucas Gebhardt, fondateur et PDG de MobeeTravel.



Autre avantage qu’agite ces agences 100% digitales : elles assurent ĂȘtre moins chĂšres que les agences traditionnelles.