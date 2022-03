Et même si le voyage peut être un peu plus long en train, on peut optimiser ce temps en y travaillant avec, donc, un meilleur taux de productivité

Il devra alors faire une demande spéciale, donner un motif à son manager certaines entreprises ne veulent plus inciter mais imposer, une politique voyage entreprise dynamique

Des collaborateurs prennent encore l'avion pour un Paris-Lyon, tout cela pour gagner des miles

le report modal permet à l'entreprise d'économiser jusqu'à 20% de CO2

éviter, réduire et compenser

Si on se concentre sur la compensation, on ne peut faire que ça

pourquoi pas faire rencontrer deux trains pour organiser un rendez-vous, le go-between. Et pensons aux trains de nuit qui permettent aussi d'économiser une nuit à l'hôtel

Et quand le déplacement se révèle indispensable, The Treep permet au voyageur,, de pouvoir arbitrer, par exemple, entre le train et l'avion en prenant aussi en compte la durée du temps de trajet, porte à porte, incluant les accès aux aéroports et les temps d'embarquement.". Tout faire, donc, pour que le déplacement soit décarboné Comme les députés qui ont interdit l'avion là où le trajet en train peut se réaliser en 2h30, le responsable de la politique voyage pourrait ainsi ne pas autoriser le collaborateur d'opter pour un déplacement plus gourmand en CO2.".Il souligne : "". Et pourtant, "".Il faut "", dans cet ordre.".Et "".