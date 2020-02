Atout France édite un nouveau guide pour développer l’œnotourisme

L’enjeu des prochaines années pour les professionnels de la filière et institutionnels français sera de continuer à innover, tant en matière de contenu/d’offre que d’accueil ou de distribution, mais également de valoriser encore plus fortement la richesse et la diversité de nos propositions.



Une mesure essentielle afin de faire bénéficier tous les territoires de la venue d’œnotouristes internationaux

De l’accueil dans les caves aux séjours touristiques dans les vignobles, Atout France donne aux professionnels de l'oenotourisme,, le tout dans un nouveau guide méthodologique. Alors que la filière accueille plus de 10 millions de visiteurs chaque année, dont la moitié de, la concurrence s’intensifie et de nombreux pays renforcent leurs investissements pour structurer de nouvelles propositions de voyages, visites ou circuits adaptés aux nouvelles attentes.", ajoute Atout France dans un communiqué.