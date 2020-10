Atout France : qu'est ce que #JeRedécouvrelaFrance la nouvelle campagne pour booster le tourisme ?

Malheureusement octobre a de plus en plus des faux airs de février 2020.



Alors que le président de la République doit parler à la Nation, mercredi 14 octobre 2020, les acteurs du tourisme se préparent à des vacances de la Toussaint et de fin d'année contrastées.



Pour booster le tourisme en France et favoriser les réservations des Français dans l'Hexagone, Atout France vient de donner le coup d'envoi de sa nouvelle campagne #JeRedécouvrelaFrance.



Dès la mi-octobre, un dispositif spécifique sera déployé sur le site France.fr et relayé sur les réseaux sociaux.



De nombreuses vidéos et textes, provenant d'influenceurs et "talents", pour valoriser les expériences sur notre territoire seront partagés.