Australie Tours propose un circuit exclusif de Sydney à la Gold Coast

Pour participer au circuit « Regard d’Australie », il faudra prévoir un budget de 3 195 euros par personne en base double.



Ce prix inclut les vols internationaux (France/Sydney-Brisbane/France, sur Qantas et British Airways), le vol domestique (Sydney/Coolangata Gold Coast sur Qantas), les taxes aéroport et surcharge carburant, le transport terrestre, les services de guides locaux, l’hébergement en hôtels 4 étoiles, les repas selon le programme, et enfin les visites et excursions.