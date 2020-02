Australie : bonne nouvelle sur le front des incendies

Les images des koalas pris au piège des flammes ont fait le tour du monde, mais aussi celle d'un pays qui se consume en raison d'un réchauffement climatique non maîtrisé.



Pour la première fois depuis quelques semaines, des bonnes nouvelles nous parviennent de l'autre côté du globe.



En effet, les récentes et abondantes pluies qui s'abattent dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud ont permis de maîtriser et éteindre les principaux foyers d'une région qui était parmi les plus touchées du pays.



Si l'extrême sud doit toujours combattre les flammes, le bilan est d'ores et déjà vertigineux.



En seulement quelques mois, plus de 10 millions d'hectares ont été consumés, soit la taille d'un pays comme le Portugal, occasionnant la mort de 33 personnes.



Le pire dans cette histoire étant que plus d'un milliard d'animaux ont perdu la vie dans ces incendies, 113 espèces animales ont besoin d'une "intervention d'urgence", dont l'emblématique koala.