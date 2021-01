Australie: les frontières du pays resteront "probablement" fermées en 2021

News Breakfast: " Y aura-t-il une réouverture généralisée des frontières internationales de l'Australie cette année ? "



Brendan Murphy: " Je pense que la réponse est probablement non ... Nous allons passer la majeure partie de cette année avec des restrictions aux frontières encore importantes, même si une grande partie de la population est vaccinée, nous ne savons pas si cela empêchera la transmission du virus et il est probable que la quarantaine se poursuivra pendant un certain temps "



Conscient des incertitudes encore trop présentes pour prédire quand il serait sûr d'ouvrir le pays aux arrivées d'étrangers, le professeur Murphy déclare que " l'une des choses, à propos de ce virus, est que le livre de règles a été inventé au fur et à mesure. J'ai été très prudent dès le début, je me souviens avoir dit cela au Premier ministre, je ne veux pas prédire plus de deux ou trois mois à l'avance. Le monde change, donc pour le moment, nous avons cette lumière au bout du tunnel, le vaccin, nous irons donc aussi sûrement et aussi vite que possible pour faire vacciner la population et nous verrons ce qui se passera ensuite ".