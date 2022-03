Autocaristes : "Nous assistons à la mort de nos entreprises !"

Pour l'instant, nous arrivons à contenir nos adhérents, mais nous n'allons pas les contenir très longtemps.Les transporteurs ne sont pas allés dans la rue depuis 20 ans, mais demain, je ne vous cache pas que cela bouillonne. Des mouvements sont en train de se créer.Nous attendons le retour du plan résilience que Jean Castex doit annoncer. Nous avons fait des demandes très précises dans le cadre de ce projet et nous espérons y figurer.Pour que les entreprises s'en sortent, nous demandons une exonération temporaire totale des charges salariales et patronales. Nous ne quémandons pas des aides à vie.Il y a urgence.Nous demandons des chèques inflation, mais le gouvernement nous dit non, car nous sommes dans une phase de transition énergétique. Il n'y a pas de véhicule de substitution, donc comment faisons-nous ?Ce plan de résilience a été annoncé par Emmanuel Macron pour accompagner les entreprises et les particuliers, aussi bien sur la problématique économique et sociale.Malheureusement, les autocaristes ne sont pas toujours pris en compte.La situation est telle que mercredi dernier, nous n'avions plus personne pour livrer du carburant à des transporteurs scolaires. Nous avons agi avec toutes les organisations professionnelles, sinon des autocaristes n'étaient plus en mesure de faire le ramassage scolaire, dès ce lundi.