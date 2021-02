Autocaristes : aucune annonce n'a été faite depuis le... 8 février 2020 pour le secteur

Malheureusement dans le tourisme tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.



Alors que les résidences de tourisme se retrouvent en très grande difficulté, c'est aux autocaristes de pousser un appel de détresse. C'est via le Collectif des Autocaristes Indépendants (CAI), que les transporteurs adressent leur exaspération.



Le 11 février 2021, l'organe de représentation s'est rendu au cabinet du ministre des PME, Alain Griset pour faire un point sur la situation de la profession.



Bien que le CAI se félicite de l’écoute dont il bénéficie, les autocaristes n'ont plus eu d'annonce particulière depuis le décret n° 2021-129 du 8 février 2021 relatif " au fonds de solidarité ".



Toutefois le collectif a pu exposé la situation et faire remonter ses demandes au ministre, que ce soit sur la prolongation du fonds de solidarité " vital pour les entreprises les plus sinistrées " et aussi de la prise en charge du chômage partiel à 100% jusqu'au 20 juin 2021.



Aussi, le CAI attend beaucoup de la part du gouvernement qui travaille à étendre l’aide complémentaire sur les charges fixes aux " plus petites structures qui ne feraient pas 1 million d’abris de chiffre d’affaires par mois mais qui auraient d’importantes charges fixes. "