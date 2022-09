Le 20e Forum des Loisirs Culturels d’Île-de-France accueille les autocaristes

L’animation a été très forte dès l’ouverture des portes, signe que les groupes associatifs et que les œuvres sociales des mairies sont dans l’impatience de faire repartir leurs adhérents et leurs bénéficiaires après une forte restriction covidienne.



L’envie de découverte, la soif d’une culture accessible et ludique sont des motivations palpables dans les discussions entre les responsables associatifs et les représentants municipaux.



L’offre francilienne s’est beaucoup renouvelé avec l’ouverture ou la réouverture de belles institutions comme la Fondation Pinault à la Bourse du Commerce, les Jardins Albert Kahn à Boulogne, les nouvelles expositions de l’Atelier des Lumières, les collections de l’Hôtel de la Marine.



Mais aussi de nouveaux parcours comme le passage sous douane à l’aéroport de Roissy, proposé par Grand Roissy Tourisme, la visite de l’atelier de Rosa Bonheur à Moret/Loing… et d’autres nouveautés annoncées comme une grande exposition Van Gogh en 2023.



Cinquante tableaux peints à Auvers-sur-Oise, sur les 75 que Vincent Van Gogh a réalisé sur la fin de sa vie, seront réunis dans une exposition exceptionnelle, d’abord au Musée Van Gogh à Amsterdam au printemps 2023, puis au Musée d’Orsay entre septembre 2023 et janvier 2024.



C’est un événement exceptionnel qui jettera aussi un coup de projecteur sur la ville d’Auvers/Oise pendant toute l’année 2023, où reposent les corps de Vincent et Théo Van Gogh.