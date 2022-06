Tourisme à Paris, vers un retour à la normale, mais avec de nouvelles priorités

Paris est désormais référent Vélo Accueil et inscrit dans toutes les organisations qui font la promotion du cyclotourisme

et les routes qui traversent la France

Et l’adjoint de rappeler les axes de travail qui ont été actés à la conclusion des Assises du Tourisme Durable de l’an dernier :et éliminer les rares poches de sur fréquentation que connaissent Montmartre et le Marais, par exemple. En cela, le travail autour d’Explore Paris, le contrat de destination avec les trois départements de la Petite couronne contribue à faire découvrir d’autres territoires, d’autres expériences, notamment aux « repeaters » (70% des visiteurs de Paris) qui ont déjà vu l’essentiel de la Capitale.qui s’attachera à mieux équiper les quartiers moins touristiques en apparence. La décentralisation d’une hôtellerie thématisée et fondée sur de nouveaux concepts fonctionne bien dans ce sens.et autour avec notamment l’annonce de 130 000 nouveaux arceaux pour vélo installés dans tous les quartiers et à l’approche des grands sites, la poursuite des aménagements de pistes protégées, l’incitation faire aux hôtels de proposer des vélos en libre-service, voire de prévoir des équipements d’accueil pour les cyclotouristes.», indique Corinne Ménégaux.à destination de tous les professionnels adhérents de l’OTCP qui en font la demande. Près d’une centaine a déjà rejoint un programme pour assurer leur transition écologique., déjà engagée autour des Champs-Elysées, de la Tour Eiffel ou de Notre-Dame, pour offrir un cadre plus verdoyant. Le projet est toujours d’actualité d’un « central park » au bas des Champs, autour du Grand Palais et jusqu’au Trocadéro.