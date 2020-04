Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme : 3 webinaires pour les pros du tourisme

Notre objectif est d'être dans l'opérationnel, pour accompagner au mieux et concrètement les acteurs du tourisme durement touchés par cette crise sanitaire et économique.



Nous travaillons également à l'accompagnement du fond d'urgence mis en place par la Région. En parallèle, nous réfléchissons d'ores et déjà à un plan de rebond qui sera déclenché dès la sortie de crise.



Jamais notre positionnement Renaitre ici n'aura pris autant de sens, renforcé par notre vision pour un tourisme bienveillant

Trajectoires Tourisme*

Tous les acteurs du tourisme de la région sont touchés par la crise liée à l'épidémie de coronavirus. Les équipes d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme se mobilisent : ressources humaines, aides et dispositifs financiers mis en œuvre, évolutions des comportements de nos clientèles...Lionel Flasseur - Directeur Général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme : «Chaque semaine, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, en lien avec son pôle de professionnalisation des acteurs «», proposeCes webséminaires rencontrent un grand succès et répondent à des interrogations très précises :- Actualités sociales : activité partielle & gestion des congés Replay - Nouvelles réglementations relatives aux conditions d'annulation de séjour Replay