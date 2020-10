Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme lance un numéro vert dédié tourisme et santé

Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme lance une plateforme téléphonique baptisée « Destination Santé et Bien-être » et animée par des professionnels de santé qui donneront des conseils aux visiteurs pour choisir des séjours conciliant expérience touristique et bien-être.



Un numéro gratuit est à leur disposition : 0800 739 800. Des professionnels de santé (nutritionnistes, diététiciens, cardiologues, médecins du sport) formés aux bienfaits des différents territoires de la région répondront aux personnes recherchant des idées de séjours ou d’activités compatibles avec leur état de santé physique ou psychologique.



Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a décidé de s’appuyer sur l’expertise et la caution médicale d’une équipe de professionnels de santé réunis autour du docteur Saldmann, médecin reconnu pour ses différents ouvrages dédiés à la prévention santé.



Après avoir recueilli des informations détaillées sur leur profil (pathologies ou douleurs chroniques, convalescence, stress, fatigue, etc.), le médecin les guidera dans leur choix de destination ou d’activité.