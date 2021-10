AviaSim installe des simulateurs de vols dans deux hôtels parisiens

Les hôtels Mercure Porte de Versailles à Paris ainsi que Novotel de Massy et AviaSim, réseau spécialisé dans la simulation aéronautique ont décidé de s’unir pour proposer une expérience hôtelière et de loisir unique en France.



En effet, début novembre, AviaSim inaugurera des simulateurs de vol au sein des deux hôtels.



L’hôtel, son bar et son restaurant pourront accueillir des amateurs de vol qui navigueront dans la fidèle réplique d’un cockpit A320 entre deux aéroports de leur choix.



"AviaSim, pour sa part, aura l’opportunité de faire découvrir à un public large la simulation de vol, de profiter d’un lieu central et d’un loyer avantageux" indique un communiqué de presse.



Les partenaires proposent ainsi un pack « hôtel + vol ».