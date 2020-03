Azerbaïdjan: Visa électronique et à l'arrivée ne sont plus délivrés

Étant donné que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie mondiale d'infection à coronavirus (COVID-19), le portail électronique ASAN VISA sera suspendu pendant 45 jours afin d'empêcher la propagation du virus sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan. Les ressortissants étrangers souhaitant visiter la République d'Azerbaïdjan sont priés de demander un visa auprès des ambassades et consulats compétents de la République d'Azerbaïdjan.



Les ambassades et consulats de la République d'Azerbaïdjan fonctionneront selon un mode spécial.



Selon une liste fournie par l'Organisation mondiale de la santé, les citoyens des pays à forte prévalence de COVID-19 auront également besoin d'un certificat médical pour passer le test COVID-19 lors de la demande de visa. Ces conditions s'appliqueront également aux autres ressortissants étrangers qui ont séjourné dans ces pays au cours des 14 derniers jours.



Les citoyens des pays étrangers visitant l'Azerbaïdjan peuvent être placés en quarantaine pendant 14 jours, en tenant compte des conditions médicales individuelles, ou tenus d'observer une quarantaine individuelle de 14 jours à la maison. Les citoyens de pays étrangers peuvent également être testés pour le COVID-19.



À leur retour de la République populaire de Chine, de Corée du Sud, de la République islamique d'Iran, du Japon, d'Italie, d'Espagne, de France, d'Allemagne, les citoyens de la République d'Azerbaïdjan seront placés en régime de quarantaine de 21 jours si nécessaire.



Tous les citoyens sont tenus d'observer le régime de quarantaine sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan en relation avec le virus COVID 19.



Les citoyens de la République d'Azerbaïdjan en République populaire de Chine, en Corée du Sud, en République islamique d'Iran, au Japon, dans l'Union européenne, en particulier en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne et dans d'autres pays sont enregistrés dans les ambassades et consulats concernés de notre pays, ils sont tenus de suivre les règles de quarantaine.



Il est fortement conseillé aux citoyens de la République d'Azerbaïdjan de s'abstenir de se rendre à l'étranger, sauf en cas de nécessité particulière pour les deux prochains mois