BLB Tourisme : Le réceptif pour la région grand ouest

BLB Tourisme est un réceptif BtoB reconnu par la profession pour ses multiples compétences. Travaillant la destination France depuis plus de 25 ans, nous avons une grande connaissance du territoire et de ses prestataires, tout particulièrement dans la région Grand Ouest : de La Rochelle à Boulogne, en passant par la Bretagne, la Normandie et le Val de Loire.



En cette année particulière, nous avons souhaité mettre à disposition des professionnels du tourisme, notamment autocaristes et agences de voyages distributrices, ce savoir-faire en conception, organisation, encadrement et gestion de séjours et circuits, loisirs et affaires.



Pour répondre aux envies des Français nous proposons des offres « Grand Large » & « Bols d’Air » dans lesquelles sont privilégiés les grands espaces naturels, les rencontres intimistes, et les aventures et expériences à vivre… en couple, en famille ou en tribus !



Par sa participation au salon #jevendslaFrance, BLB Tourisme va à la rencontre de ses pairs pour échanger sur les attentes, les tendances et les coups de cœur de cette saison particulière.