Barcelone : le Majestic Hotel & Spa, élu meilleur hôtel 2023

Cette récompense vient confirmer sa position d’établissement de référence de la capitale catalane. Non seulement le Majestic Hotel & Spa Barcelona est réputé pour son hospitalité, mais il peut se prévaloir d’une riche et déjà longue histoire.C'est en effet il y a 105 ans que Martín Casals, l'arrière-grand-père des propriétaires actuels, les Soldevila-Casals, l'a fondé. Et, très vite, cet établissement était devenu le lieu de rendez-vous favori du "tout-Barcelone".Réputé pour la qualité de ses prestations, le Majestic Hotel & Spa Barcelona propose une. Il s'est également doté de La Dolce Vitae, avec vue spectaculaire sur les icônes architecturales que sont la Casa Batlló et la Sagrada Familia, deux splendides créations du génie de l'architecture catalan Antoni Gaudi.La Sagrada Familia est d'ailleurs accessible à moins de 15 minutes à pied de l’hôtel !Avec son emplacement privilégié dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale catalane, et sur le Paseo de Gracia, véritable "Champs-Élysées barcelonais", cet hôtel de luxe est unAu printemps dernier, TourMaG avait testé - et beaucoup apprécié - l'hospitalité du Majestic Hotel & Spa Barcelona. Pas de doute, les lecteurs du magazine américain Travel + Leisure ont eux aussi le goût sûr !