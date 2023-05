Baromètre SETO : l'été 2023 se présente sous de bons auspices

Le SETO a également présenté ses résultats pour l'hiver 2022 - 2023. Au cours de la période 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 les TO membre du SETO ont enregistré pour les voyages à forfait un chiffre d'affaires de 1048 M€ (+61%) associé à une recette unitaire moyenne de 1658€ en hausse de 8,6%.



Les TO ont fait voyager 632 264 clients dans le cadre des voyages à forfait. Sur la période, le TO ont enregistré au global (voyages à forfait + prestations sèches) un chiffre d'affaires de 1524 M€ en hausse de 73,5% par rapport à N-1.



Côté destinations, le Maroc (+379,7%), l'Egypte (+84%) et la Tunisie (+85,6%) retrouvent leurs places dans le TOP 10, derrière les Canaries (stables).



Sur le long-courrier, c'est l'Ile Maurice (+87%) qui s'octroie la deuxième place du classement juste derrière la République Dominicaine en retrait de -10%. Les Antilles françaises (34,2%) et le Mexique (74,09%) se classent en 3e et 4e position. L'Asie reprend des couleurs avec une forte reprise de la Thaïlande (+1002%).



" Certains tour-opérateurs ont atteint les niveaux de 2018 - 2019, et d'autres retrouvent les niveaux pré-covid sur certaines destinations. Pour les voyagistes cette forte reprise liée à des mesures d'économie mises en place avec la pandémie a entraîné des marges plus importantes " précise René-Marc Chikli.



