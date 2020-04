Best Western a mis en place un plan d'accompagnement pour ses adhérents

« Nous vivons une situation sans précédent qui impacte violemment l’ensemble de la profession. En tant que coopérative, Best Western® Hotels & Resorts a une relation particulièrement forte avec les hôteliers indépendants adhérents de son réseau basée sur l’écoute, la confiance et la réactivité. La bataille économique ne fait que commencer ; nous devons donc, plus que jamais, restés tous mobilisés pour soutenir le secteur du tourisme aujourd’hui en grande difficulté et engagés pour la relance.



Le réseau Best Western® Hotels & Resorts commercialise des hôtels à taille humaine, ce qui nous permet de mettre en place une politique sanitaire plus efficace et de nous préparer à réaccueillir sereinement les clients. Je tiens à remercier nos équipes qui, en télétravail, sont mobilisées sans relâche pour soutenir nos hôteliers dans cette crise et les préparer à reprendre demain, leur activité dans les meilleures conditions possibles de sécurité et sérénité. » déclare Olivier Cohn Directeur Général de Best Western® Hotels & Resorts en France.