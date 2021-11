Best of France : webinaire "Comment attirer les Canadiens en France ?"

"Comment attirer les Canadiens en France ?"

Tous les voyants sont au vert pour les voyageurs canadiens. C'est le moment de leur dire qu'ils peuvent venir redécouvrir la France d'autant que le climat géopolitique et sanitaire entre les deux pays est très bon. C'est une clientèle qui a un pouvoir d'achat significatif et à l'heure où tous les marchés ne sont pas encore de retour, les professionnels ont une carte à jouer sur cette cible

Best of France qui a créé une communauté de Canadiens fans de la France organiseraLe thème sera :Les deux principaux intervenants serontCEO de Best Of France, Conseiller du Commerce Extérieur de la France au Canada et patron de la chaîne de boulangerie Faubourg Paris etdirecteur exécutive de Foreigners Talents Society.Ces deux entrepreneurs sont français et expatriés au Canada." explique Manuela Tillé Sales Business Development France de Best of France.