BienVenue 2024, une nouvelle plateforme inédite pour les professionnels

Avant même d’accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, le plus grand événement sportif au monde, Paris se sera « fait la main » avec le Mondial de Rugby 2023.



Au-delà de leur impact sur l’attractivité de la destination, ces rendez-vous sont autant de prétexte à organiser des rencontres pour les visiteurs, les clients des entreprises sponsors, les passionnés de sport…



Pour renforcer l’impact économique, la Ville de Paris et l’OTCP mettent en place une plateforme inédite à destination des entreprises, associations, comités, fédérations, « bienVenue 2024 ».



Son accès est gratuit et doit faciliter la mise en relation entre des lieux d'exception et les professionnels.



Théâtres, musées, fondations, espaces en extérieur, sites sportifs, mais aussi hôtels et restaurants peuvent se proposer pour faire vivre des expériences et faire découvrir la richesse du patrimoine de la capitale.