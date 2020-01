Biocarburants durables : la France veut remplacer 2% du kérosène fossile en 2025

Les ministères de la transition écologique et solidaire, de l’économie et de l’agriculture ont lancé la feuille de route nationale pour le développement des biocarburants aéronautiques durables dans le transport aérien français, avec l’objectif de répondre au défi climatique et réduire son empreinte carbone.



Mais de quoi s'agit-il ? Selon un communiqué de presse du ministère des transports, un biocarburant durable est " un carburant produit à partir de biomasse et répondant à toutes les exigences prescrites dans le cadre de la certification des carburants d'aviation et nécessaires au maintien d'un niveau de sécurité optimal et répondant à des exigences environnementales fortes pour assurer des gains réels d’émissions de CO2, (sans impact direct ou indirect sur les changements d’affectation des sols) ".



Il contribue à " la réduction à court et moyen terme des émissions nettes du secteur qui dispose de peu d’alternatives énergétiques ".