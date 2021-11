Black Friday : TourMaG.com casse le prix de ses abonnements !

Depuis environ un mois, nous avons pris le parti de restreindre certains articles.



En effet, comme beaucoup d’autres supports en ligne, nous estimons que le travail des journalistes doit être rémunéré à sa juste mesure.



Après 22 ans d’existence avec un business model bâti sur la gratuité du contenu compensée par la pub et le marketing, nous avons estimé qu’il était temps de changer de paradigme.



La pandémie, pendant laquelle nous avons non seulement poursuivi mais aussi boosté nos efforts pour vous fournir un contenu toujours plus pertinent, est venue conforter l’idée que vous, nos lecteurs, deviez contribuer au financement de votre média préféré.



Partant, vous soutenez nos efforts pour préserver la liberté de l’information dans un secteur professionnel qui se concentre davantage chaque jour.

Nous ne voulons plus dépendre uniquement de la publicité et du marketing mais trouver un équilibre qui nous permettra de garder notre libre arbitre.