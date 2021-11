Abonnements TourMaG.com : plus que quelques heures avant la fin du Black Friday Week !

Demain, dimanche à minuit il sera trop tard !



TourMaG.com restreindra progressivement les contenus à valeur ajoutée fournis jusqu'ici gratuitement à ses lecteurs.



Depuis 22 ans (1998), votre média préféré vous informe 24/24 avec un model bâti sur la gratuité du contenu compensée par la pub et le marketing.



Depuis la rentrée nous avons changé de braquet avec un nouveau format qui reposera en partie sur une contribution financière de nos lecteurs.



Une décision qui prend en compte les changements structurels de notre secteur d'activité et la contraction et la concentration de notre industrie.



Pour continuer à vous informer en toute objectivité et indépendance, nous avons besoin de votre soutien.