La presse a un prix... mais elle n’est pas à vendre !

"Chers Lecteurs,



Le fragile équilibre de notre business modèle s’est sérieusement dégradé au cours des 18 derniers mois.



La publicité et le marketing qui permettaient à TourMaG.com de fournir un contenu de qualité, ont pris du plomb dans l’aile avec l’épidémie et la concentration accélérée du secteur.



Malgré le début de reprise, il y a de moins en moins d'acteurs significatifs sur le marché. Or, la quantité et la diversité de ces annonceurs sont des vecteurs fondamentaux pour préserver la liberté d'opinion de votre journal préféré.



Nous devrons de plus en plus compter sur vous pour continuer à délivrer une information objective, indépendante et impertinente.



Nous ne voulons pas, comme certains confrères, pratiquer le mélange des genres et faire entrer dans notre capital des acteurs importants de la profession à la fois juges et partie.



Quelle crédibilité accorder à de tels supports ? Quelle est leur liberté de manœuvre ? Comment arbitrent-ils les confits d’intérêts entre leurs actionnaires et leurs lecteurs ? Poser la question c'est y répondre : à votre détriment !



Le problème est encore plus délicat lorsqu’il s’agit de presse professionnelle.



Notre groupe de presse est indépendant de tous intérêts financiers et partisans quels qu'ils soient.