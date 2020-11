Bleu Voyages : François Lorente nous a quittés

Ce n’était pas un homme comme les autres. Il ne laissait personne indifférent et n’avait jamais d’ailleurs considéré les salariés comme des collaborateurs, pour lui, Bleu voyages était avant tout une famille.



L’argent, la réussite ne lui importaient guère, seules les rencontres, les grandes idées de liberté et de connaissance des autres l’intéressaient.



Les échanges, les rapports humains et les voyages étaient sa seule récompense.



Il n’a jamais, d’ailleurs, considéré qu’il travaillait, mais qu’il s’amusait et que l’on pouvait faire les deux sans se prendre au sérieux.



Il avait coutume de dire qu’il partirait à l’âge de 102 ans, pourquoi ? Sûrement son sens de la dérision et de l’immortalité.



Il aimait la musique, la littérature, les grandes tablées et surtout le champagne et les joutes verbales quand il fallait parler politique.



Sa retraite était consacrée à ses deux dernières petites filles Anouchka et Iris et principalement à ses activités philosophiques lui, fervent défenseur de la laïcité et des libres penseurs."

communication@bleu-voyages.fr afin qu’ils puissent être transmis par la suite à toute la famille.Toute l'équipe de TourMaG.com présente à Jean-Pierre Lorente et sa famille ses plus sincères condoléances.