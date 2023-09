"Lieux de vie business", le nouveau concept de Jean-Pierre Lorente

Pour l'heure, deux appartements vont être commercialisés en plein cœur de Lyon. " Nous ne proposons que des biens d'exception et authentiques, situés dans le périmètre de la Presqu'île, pour des raisons de logistique et d'accessibilité ", ajoute-t-il.



Le premier appartement, nommé "Louis XIV" car proche de la place Bellecour et de sa statue du Roi Soleil, peut accueillir jusqu'à 8 personnes et dispose d'une terrasse avec vue à 180°. Le second, le "Jeanne d'Arc" car près de la statue de la célèbre combattante, dans le quartier d'Ainay, peut rassembler jusqu'à 10 personnes.



Ces appartements appartiennent à des propriétaires privés, qui s'engagent à laisser le champ libre en semaine (du lundi au vendredi) entre 9h et 18h15.



Sur place, les participants disposent de tout le matériel nécessaire (vidéoprojecteur, home cinéma, etc.). Une hôtesse d'accueil assure un accueil personnalisé et un accompagnement tout au long de la journée.



Le tarif démarre entre 1 150 et 1 200€ la journée. A cela peuvent s'ajouter des prestations complémentaires : déjeuner sous toutes ses formes (buffet, traiteur, live cooking, chef étoilé), dégustation de vins, etc. Pour les clients qui souhaiteraient réserver deux ou plusieurs jours, " nous devrions prochainement nouer un partenariat avec un hôtel particulier qui dispose de suites ", poursuit Jean-Pierre Lorente.