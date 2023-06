Elections EdV : mais qu’allait-il faire dans cette galère ? 🔑

Le timing de la candidature de Jean-Pierre Lorente à la présidence d’EdV, à la veille du Congrès, était plutôt surprenant.Tout autant que son retrait brutal, 48h plus tard. Ces événements ont pas mallors du dernier acte du Congrès des EdV, qui vient de s’achever à l’Ile Maurice.Certes, le départ de Jean-Pierre Mas d’ici quelques mois était, en soi, susceptible de remuer les foules.Mais il y manquait un petit parfum de scandale,… Force est de constater qu'il n’a pas perdu la main !A peine le congrès terminé, après les effusions et embrassades, standing ovations, émotions et larmes contenues, une conférence de presse était organisée.Elle rassemblait les journalistes, le président de l’APST Mumtaz Teker, Donald Payen du MPTA et, bien sûr, Jean-Pierre Mas et sa secrétaire générale, Valérie Boned.Et là, au détour d’une question, entre la poire et le fromage, patatras : cette dernière annonce timidement sa candidature à la présidence des EdV, forte d’un Mandat social opportunément fourni par Mumtaz Teker, au titre d’une des entreprises de son Groupe.