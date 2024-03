Bolivie : les déplacements fortement restreints le 23 mars 2024

les déplacements à l’intérieur du pays seront restreints et les commerces fermés toute la journée

Le Ministère des Affaires Etrangères met en garde les voyageurs français qui doivent se rendre endans les prochains jours.En raison du recensement national , "", peut-on lire dans ses Conseils aux Voyageurs. Si chaque département de Bolivie émet ses propres directives, certaines d'entre elles s'appliqueront à l'ensemble du pays, à savoir que :toute la journée du 23 mars 2024 jusqu’à 23h59 ;- le recensement aura lieu le 23 mars 2024 mais pourra durer jusqu’au 25 mars dans des zones plus éloignées ;- la vente et la consommation d’alcool sera interdite les 22 et 23 mars. Dans certains départements et certaines zones rurales, l’interdiction de vente et de consommation pourra être étendue jusqu’au lundi 25 mars inclus ;toute la journée du 23 mars 2024 (de 00h00 à 23h59) sauf si la personne bénéficie d’un