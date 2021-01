Boomerang Voyages : report sans frais pour les départs de janvier hors UE

Au regard des dernières annonces du Premier Ministre et de l’évolution de la situation, Boomerang Voyages a propose le report sans frais sur toutes les destinations hors Union Européenne, pour les départs de janvier 2021.



« Pour tous les clients ne souhaitant plus partir et aux dates de départ prévues jusqu’au 31/01, Boomerang Voyages propose un report sans frais sur toutes les destinations (dont la Martinique et la Guadeloupe), hors Union Européenne. Ils pourront reporter leurs séjours jusqu’à fin décembre 2021 » complète Philippe Sangouard, directeur de Boomerang Voyages.