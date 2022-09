Appli mobile TourMaG



Booster ses ventes grâce au marketing d’influence : le cas du camping La Plage & Bord de Mer

Le marketing d’influence est un levier puissant qui prend de plus en plus d’ampleur. Les influenceurs se multiplient et offrent ainsi des opportunités de collaboration pour tous les budgets. Mais en quoi consiste le marketing d’influence ? Travel-Insight vous propose aujourd'hui une analyse de l'influence, de ses puissantes retombées et de la façon dont il est possible de l'utiliser pour votre marque.

Rédigé par Travel-Insight le Lundi 19 Septembre 2022

Le marketing d'influence regroupe l’ensemble des techniques visant à faire appel à un ou des influenceurs pour promouvoir une marque.



Et qu’est-ce qu’un influenceur ? Très sollicité actuellement par de nombreuses marques, ce sont des personnes qui disposent d’une communauté sur les réseaux sociaux ou encore via un blog. On peut les retrouver notamment sur Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn ou directement leur blog. Les influenceurs sont classés par typologie et principalement en fonction de la taille de leurs communautés. Il y a les macro-influenceurs ou célébrités (+ 100K), les micro-influenceurs (entre 10K et 100K et les nano-influenceurs (-10K).



Les techniques d’influence sont multiples : blogtrip, takeover, unboxing, web-série…Ainsi, faire appel à un influenceur permet de crédibiliser une marque en diffusant un message authentique grâce à des leaders d’opinion.



Vous hésitez encore à intégrer des opérations d’influence dans votre stratégie ?



Voici quelques chiffres sur le marketing d’influence :



● 9 responsable marketing sur 10, considèrent le marketing d'influence comme efficace.

● 8 consommateurs sur 10 ont fait un achat suite à une recommandation d'influenceur.

● 87% des Français privilégient les achats en ligne après la crise sanitaire

● 94 % des internautes affirment qu'un avis positif les incite à consommer

● Le marché mondial du marketing d'influence pèse près de 13,8 milliards d'euros, soit 20 fois plus qu'en 2015.

● Il génère 11 fois plus de ROI que la publicité classique.

● 72 % des professionnels estiment que la qualité des clients qui proviennent des campagnes de marketing d'influence est meilleure que les autres types de campagnes.



Le Camping la Plage et bord de Mer, augmenter ses réservations par l'impact de l'influence





Installé à deux pas de la Méditerranée, et possédant un espace aquatique avec 6 toboggans, il est certainement l’un des plus beaux campings de Valras. Il propose un vaste choix de locatifs haut de gamme meublés et entièrement équipés avec terrasse privative et des emplacements tente, caravane ou même camping-car où il est possible de profiter de parcelles privatives vastes offrant au minimum 80 m2.

Le camping La Plage & Bord de Mer situé à Valras-Plage a fait appel à l'agence Travel-Insight pour la gestion de ses opérations d'influence pour la saison 2022.

Mise en place des opérations d’influence par Travel-Insight 4 opérations d’influence ont été réalisées en 2022 pour le camping La Plage & Bord de Mer avec chacune des objectifs différents. La première étape d’une stratégie d’influence est de déterminer les objectifs et la cible. Dans le cas du Camping La Plage & Bord de Mer, les objectifs globaux étaient de développer la visibilité du camping auprès d’une cible famille mais aussi de booster les ventes notamment pour la saison 2023.



Un brief a été créé pour définir les attentes en termes de création de contenu et les messages à transmettre. Il est important de définir les types et nombre de publications, la fréquence des posts, le message à faire passer, les hashtags à inclure, les comptes à taguer, les redirections vers le site web…



Travel-Insight était chargée de la sélection des influenceurs. Celle-ci a été faite suivant plusieurs critères, notamment : le nombre d’abonnés, le taux d’engagement des comptes, la qualité du contenu créé, le professionnalisme et surtout des valeurs communes au camping. Stratégiquement, il était intéressant de collaborer avec différents types d’influenceurs dans le but d’obtenir plus de visibilité et une audience qualifiée. Par exemple, un influenceur ayant une forte communauté sur TikTok mais aussi un influenceur présent sur Instagram et possédant un blog. Ainsi, le camping était présent sur plusieurs canaux pouvant atteindre plusieurs cibles.



Une fois la sélection faite et validé par le camping, Travel-Insight était chargé des invitations en contactant les influenceurs par mail. Un budget a été déterminé afin d’être alloué à la rémunération.



Vient l’étape de la rédaction des contrats, cette étape est primordiale car elle permet de s’assurer que l’influenceur s’engage à respecter ses obligations.

L’objectif est aussi de créer une relation de confiance avec l’influenceur car celui-ci deviendra un véritable ambassadeur de la marque.

Travel-Insight s’engage également à suivre le déroulement de l’opération en restant disponible pendant le séjour des influenceurs afin de répondre aux questions et s’assurer que les obligations soient bien respectées.



Enfin, l’agence rédige un rapport analysant les KPIs à la fin des missions grâce aux captures d’écran des statistiques des influenceurs. Les indicateurs qui sont pris en compte sont : le reach, les impressions des stories et des publications, les réactions mais aussi le nombre de vues d’un article ou d’une vidéo YouTube. Cela nous permet d’en tirer des learnings pour améliorer les prochaines campagnes et viser toujours plus précisément les objectifs du client.



Comment cela s’est-il déroulé concrètement ? 1 919 620 personnes ont été atteintes et 3086 clics générés. La première opération d’influence a eu lieu un long week-end de mai avec l’ influenceuse Poussine pour mettre en avant le fait qu’il est possible de séjourner au camping également durant des longs week-ends comme le week-end de l’ascension par exemple. La communauté de Poussine est constituée principalement de femmes de 25 à 50 ans, ce qui était très intéressant pour le ciblage du camping. Nous avons fait appel à elle pour la réalisation de stories quotidiennes, 1 post Instagram et 1 reel. Au totalgénérés.

25 603 personnes.

Ensuite en juin, ce sont les4vandrouilleurs , une famille française voyageant en van qui ont séjournée un long week-end au camping. L’objectif était de valoriser les emplacements et de développer la photothèque du camping grâce à la création de contenu des 4 vandrouilleurs. Nous avons reçu 40 photos et 20 rushs vidéo. Ils ont également rédigé un article sur leur blog et publié sur les réseaux sociaux. Au total, ils ont atteint

12 747 722 personnes et 16 901 clics ont été générés grâce aux stories quotidiennes, aux Reels et TikTok partagés.



Enfin, en juillet également, c’est l’influenceur 53 191 personnes.

En juillet, ce sont deux familles d’influenceurs : ChrisJoyz et Mr Beuzz qui ont séjourné une semaine au camping La Plage et bord de Mer afin de mettre en avant le nouveau quartier Heaven. Ils avaient ainsi 2 mobilhomes avec jacuzzi où les 2 terrasses étaient communicantes. Le brief était de créer des contenus pour mettre en valeur le camping, l’ambiance familiale et l’hébergement. Au total, les 2 familles d’influenceurs ont touchéont été générés grâce aux stories quotidiennes, aux Reels et TikTok partagés.Enfin, en juillet également, c’est l’influenceur DaddyPoule qui a séjourné avec sa famille au camping. Ses stories Instagram ont été visionnées par

Analyse des retombées globales Les retombées de ces opérations ont été très positives. Cela a permis d’atteindre au total 14 746 136 personnes et le camping a reçu par la suite des demandes de réservation pour le mois d’août 2022 et la saison 2023. Par ailleurs, les commentaires positifs vis-à-vis du camping sur les réseaux sociaux ont été nombreux.



« Nous avons remarqué un fort accroissement des appels téléphoniques et messages sur les réseaux sociaux à la suite des accueils des influenceurs. Il y a eu un fort intérêt pour le camping et des demandes de réservation pour l’année prochaine. »



Mélissa Coumelongue, Directrice du Camping La Plage & Bord de Mer



Si vous aussi, vous souhaitez collaborer avec un influenceur, Travel-Insight organise la 4ème édition du Village des Influenceurs au salon IFTM Top Résa. Le village des influenceurs est le premier workshop inversé du secteur du tourisme, un format exclusif en France.



Le village accueillera chaque jour entre 7 et 10 nouveaux influenceurs de toutes catégories : Lifestyle, Voyage, Famille, Affaires, Aventure, Sport.



Prenez rendez-vous

sur cette page , vous pouvez visiter les profils des influenceurs présents sur le Village. Présentation de leur parcours, taille de leurs communautés sur chaque réseau social : plusieurs éléments vous permettront de choisir les influenceurs qui vous intéressent.

Vous souhaitez en savoir plus sur Travel-Insight ? La bienveillance, l’exigence, la curiosité, l’écoute et le respect font partie intégrante des valeurs de Travel-Insight, avec la promesse d’augmenter la notoriété, la visibilité et le chiffre d’affaires de ses clients.



Lancée en 2016, Travel-Insight est l’agence de communication qui sert de trait d’union entre les voyageurs et les professionnels du tourisme. Elle est spécialisée en branding, en brand content, en social média, en relations presse, en trade marketing et en influence.



L’agence compte parmi ses références plus de 50 acteurs du tourisme, notamment la République Dominicaine, Paradiski, les Entreprises du Voyage, IFTM, Visages du Monde, le SETO, et autres destinations françaises et étrangères, tours-opérateurs, transporteurs, groupes hôteliers, agences de voyages, associations, …



Envie de développer votre communication ? Pour cela, contactez Stanislas Lucien :

www.travel-insight.fr

stanislas@travel-insight.fr

01.84.25.56.82.



Travel-Insight, l’agence de communication digitale tourisme01.84.25.56.82.

