Bordeaux, les commerçants ne veulent pas voir déménager le terminal croisières

On a récemment calculé que chaque bateau de croisière qui accoste à Bordeaux génère en moyenne 330 000 euros de retombées économiques pour Bordeaux. Multipliez cela par une soixantaine de bateaux et voyez ce que cela donne.

Selon une étude du géographe Victor Piganiol, un croisiériste

dépenserait en moyenne 150 euros par jour et jusqu'à 200 euros lors d'une escale

Il existe peu de villes au monde capables d’accueillir des paquebots dans leur centre historique, sachant que remonter la Garonne représente une contrainte technique pour les bateaux et permet de justifier des prix plus élevés pour les croisières

Et, aujourd’hui, les croisiéristes sont formels : si on leur enlève l’accostage dans le centre-ville historique, ils auront du mal à justifier le surcoût pour les passagers et cela va remettre en cause leur stratégie bordelaise. Il risque à terme de n’y avoir tout simplement plus de destination Bordeaux pour les paquebots.

» à Bordeaux, contre une moyenne de 89 euros au Havre, 80 euros à La Rochelle ou 44 euros à Marseille., continue le président de la CCI.