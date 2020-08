Bouches-du-Rhône : la fréquentation touristique résiste cet été grâce aux clientèles françaises

Egalement présents à la conférence de presse, les représentants des Offices de tourisme de Saint-Rémy-de-Provence et d'Arles qui regrettent, quant à eux, que l'ensemble du département soit passé en rouge.



Il y a des différences selon les territoires et il est sûr que le virus ne circule pas de la même manière à Marseille que dans d'autres agglomérations moins denses, et moins étendues.



Provence Tourisme ne relâche pas ses efforts. Le Pass séjour lancé en juillet prend une autre forme à partir de septembre : pour une nuitée achetée, un bon de 100€ sera délivré, à dépenser chez les prestataires.



Des Pass tables d'une valeur de 50€ seront également diffusés sur les 48 dates des RDV MPGastronomie à l’occasion d’une animation. Ils permettront de relancer la consommation dans les restaurants.



Enfin, Marseille Provence Gastronomie poursuit et adapte sa programmation pour soutenir les acteurs de la filière. Plusieurs rendez-vous et circuits seront programmés.



Un bustronome (cuisine, salle de restaurant) sillonnera tout le département de Cassis aux Saintes-Maries-de-la-Mer et entamera une tournée de 70 dates dès le 5 septembre 2020.



Reste désormais à savoir si la programmation culturelle et sportive qui pourrait apporter une bouffée d'oxygène au secteur sera maintenu. Fiesta des Suds, semi-marathon de Marseille-Cassis... Le programme automnal est habituellement chargé et risque d'être bousculé.