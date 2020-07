Bourse des Vols : l'Italie et la Tunisie se repositionnent dans les ventes estivales

Et si l'année 2020 restera comme particulière, dans la distribution aérienne, si les volumes ont été bien différents, les destinations n'ont que peu évolué.



En effet, la France était déjà la meilleure vente chez Bourse des Vols (en hausse de 3 points à 23%) devant les Etats-Unis (en hausse d'un point à 7%) et l'Espagne (part inchangée avec 5%).



Le trio est le même, même si l'Italie est en hausse (un point en plus avec 5%).



Par contre le Maroc est l'unique pays en baisse du top 10.



" Il est possible d'affirmer que les destinations triomphantes sont celles offrent le moins d’inquiétudes administratives, aériennes et sanitaires.



Sur la quinzaine écoulée, on assiste à un retour en force de la Tunisie en ventes de dernière minute et une consolidation de l’Espagne.



Alors que les USA perdent le bel avantage qu’ils avaient pris en début d’année avec des ventes record, " explique Fabrice Dariot, le PDG de Bouse des Vols.