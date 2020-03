Brand USA maintient ses "USA webinars" dont celui du 26 mars 2020

Malgré le coronavirus, il est toujours possible de se tenir informer, de se former et de voyager.



Brand USA a décidé de maintenir ses prochains webinars sur des thèmes qui feront rêver vos clients, une fois les points de vente ouverts à savoir l’histoire, le cinéma et les parcs nationaux américains.



Les formations en ligne des trois prochains mois aborderont une thématique et une région des USA.



William Mondello, Directeur Brand USA en France, en Belgique et au Luxembourg, animera les formations "USA Webinar" tous les mois sur un thème différent.



Après deux ans, l'initiative a déjà rassemblé plus de 1 000 agents de voyages sur leurs écrans.



D'une dure de 30 min, le webinar permet d'acquérir une plus grande connaissance de la destination, mais également de nouvelles idées pour susciter l’intérêt des clients.