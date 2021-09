Brest, les sens de la mer

Huit kilomètres et demi de quais, cinq ports et une incomparable histoire marine.



S’il ne faut pas nier l’attrait des monuments de la « ville haute » - comme au Havre, la ville de Brest a été détruite lors de la seconde guerre mondiale et son patrimoine années 50 est très « clinique » - mieux vaut d’abord s’intéresser à la vitalité du « trait de côte ».



Cinq ports... On connait le militaire, l’ex-Arsenal aux effectifs réduits mais qui constitue toujours la colonne vertébrale de la cité.



La Penfeld, rivière sectionnant la ville en deux, accueille depuis longtemps sur ses berges encaissées radoubs et frégates grises ; Laninon, plus à l’ouest, est un quartier portuaire d’officiers, de réparation navale et d’entraînement.



La plaisance dispose aussi de ports jumeaux, les marinas du Moulin Blanc et du Château.



Entre les deux s’étend le port de commerce, succession de docks et de quais dévolus aux containers, à la réparation navale, aux ferries et un peu à la pêche. Ce littoral constitue une vitrine mouvante, au gré de projets et d’équipements récents.