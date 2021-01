Bye-bye 2020 !

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

On ne te regrettera pas (trop)…

Rédigé par AVICO le Lundi 25 Janvier 2021

Ça y est, 2020 est enfin derrière nous. Que retenir de cette année pas comme les autres ? Comme beaucoup de monde, on a démarré l’année 2021 avec une idée bien définie : ON OUBLIE 2020 !!



Et puis on s’est aperçu, même si l’année nouvelle a débuté comme a fini la précédente, en prenant du recul, qu’il y a beaucoup de choses à retenir de cette année : quand il n’y a plus de vols réguliers… on peut affréter ; en tassant un peu, on peut mettre jusqu’à 7,5 millions de masques chirurgicaux dans un Airbus A340 ; c’est dans l’adversité qu’on reconnait ses amis… et qu’on forge les partenariats commerciaux les plus forts…



Plus encore, ce qu’on retiendra, c’est que les 1 062 vols que nous avons effectués en 2020 ont été essentiels pour les personnes que nous avons transportées, leurs familles qui s’inquiétaient pour elles, pour leurs collègues qui attendaient la relève, ou pour les soignants en tension de matériel sanitaire.



Pour détailler un peu cette année de crise presque ininterrompue telle que nous l’avons vécue chez AVICO c’est donc:

- 1 062 vols effectués, dont 297 vols de rapatriement, pour le compte des Tour Opérateurs, des Entreprises, des Etats

- 119 731 passagers qui ont voyagé avec nous et 515 tonnes de fret transportées tous azimuts (dont 32,5 millions de masques chirurgicaux)

- 84 compagnies aériennes différentes mises à contribution et 96 pays desservis

… Sans oublier 102 nouveaux clients qui nous font désormais confiance.



On va donc revenir sur notre idée de base : 2020, on oublie beaucoup de choses, mais on garde le positif pour aborder les défis de cette nouvelle année !



Contacter AVICO



Email : paris@avico.com

Téléphone : 01 58 61 27 27

Site web : www.avico.com



L'équipe d'AVICO se tient à votre disposition pour tout renseignement01 58 61 27 27

Lu 220 fois Notez

Dans la même rubrique : < > RESANEO toujours aux côtés des agences Embarquez vers les Açores avec SATA Azores Airlines et laissez-vous surprendre