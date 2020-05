C'est parti pour les campings à partir du 2 juin 2020

Esterel Caravaning, camping cinq étoiles du Var, ouvrira aussi ses portes le 2 juin avec des nouveautés et un protocole sanitaire adapté aux nouvelles normes.



"Tout est prêt depuis longtemps" aussi du côté de Camping Qualité qui fédère 330 campings indépendants labellisés sur le territoire.



« En 2019, le chiffre d’affaire global du réseau des 330 campings était de 200 M €. Pour cette année, sur juillet / août, l’on risque de perdre une bonne partie du CA » souligne Christophe Lelièvre, Président de Camping Qualité et Vice-Président de la FNHPA qui rajoute « Mais la demande est bien là ! Le camping est le mode de vacances qui est de plus en plus plébiscité chaque année. Pour preuve, suite à l’annonce du Premier Ministre le 14 mai dernier sur le fait que les français pourraient partir en vacances et ce, pourtant sans précision aucune, nous avons constaté une nette reprise des réservations. Avec cette nouvelle annonce plus claire, espérons maintenant une belle saison dans le respect des règles sanitaires de tous ».



La Fédération Nationale d'Hôtellerie de Plein Air a mis en place un protocole sanitaire pour tous les acteurs d’hôtellerie de plein air.